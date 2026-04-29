Oggi sull’autostrada A13 Bologna-Padova si sono verificati forti disagi a causa di un camion che si è ribaltato. La carreggiata è rimasta chiusa tra le 7 e le 9, provocando lunghe code e rallentamenti nel traffico. La polizia stradale ha lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo incidentato. La situazione ha coinvolto molti automobilisti, con ripercussioni sulla viabilità della zona.

Rovigo, 29 aprile 2026 - Mattinata di forti disagi sull’autostrada A13 Bologna-Padova, dove dalle 7 alle 9.30 di oggi è rimasto chiuso il tratto in direzione nord tra Occhiobello e Villamarza, nel Rodigino, a causa di un incidente che ha coinvolto un autotreno. Il mezzo, carico di bancali, si è ribaltato autonomamente finendo per ostruire completamente la carreggiata. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rovigo, con il supporto dei colleghi di Ferrara, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e recupero del mezzo pesante. Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in A13, autostrada nel caos per un camion ribaltato: tratto chiuso per ore e code

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