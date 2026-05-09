Centri storici e negozi Confcommercio promuove la nuova legge | Più strumenti ai territori
Confcommercio annuncia una nuova legge che punta a offrire più strumenti ai territori per la tutela dei centri storici e dei negozi. La proposta si concentra sulla protezione delle aree centrali e sul sostegno alle attività commerciali presenti, evidenziando come la qualità della vita delle comunità locali dipenda anche dalla cura di questi spazi. La legge mira a intervenire per rafforzare la presenza delle attività commerciali e preservare il patrimonio urbano.
“La tutela dei centri storici non riguarda soltanto il commercio, ma la qualità della vita delle nostre comunità. Quando chiude un negozio di vicinato, si perde un presidio sociale, un servizio ai cittadini e un pezzo dell’identità urbana”. Così Corrado Augusto Patrignani, presidente di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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