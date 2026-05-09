Centri storici e negozi Confcommercio promuove la nuova legge | Più strumenti ai territori

Confcommercio annuncia una nuova legge che punta a offrire più strumenti ai territori per la tutela dei centri storici e dei negozi. La proposta si concentra sulla protezione delle aree centrali e sul sostegno alle attività commerciali presenti, evidenziando come la qualità della vita delle comunità locali dipenda anche dalla cura di questi spazi. La legge mira a intervenire per rafforzare la presenza delle attività commerciali e preservare il patrimonio urbano.

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