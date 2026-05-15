Parlare di nuova pandemia per l'Hantavirus è fantamedicina secondo l'infettivologo Perrella del Cotugno di Napoli

Un infettivologo del Cotugno di Napoli ha dichiarato che parlare di una nuova pandemia legata all'Hantavirus è fuori luogo. Secondo lui, per trasmettere il virus è necessario un contatto prolungato con una persona già sintomatica, e il suo modo di contagio differisce da quello del Covid-19. La trasmissione non si verifica facilmente e richiede specifiche condizioni di esposizione. Queste affermazioni sono state rese note durante un intervento su questioni di salute pubblica e infezioni emergenti.

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