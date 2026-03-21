Il focolaio di Epatite A a Napoli è al secondo picco l'età si è alzata | colpiti i 60enni parla l'infettivologo Perrella

Il focolaio di Epatite A a Napoli ha raggiunto il suo secondo picco, con un aumento dei casi tra i 60enni. Lo ha affermato l’infettivologo Alessandro Perrella, primario di Malattie Infettive al Cotugno e coordinatore PNCAR della Regione Campania. Perrella ha spiegato che l’età dei pazienti coinvolti si è alzata rispetto alle fasi iniziali dell’epidemia.

Alessandro Perrella, primario di Malattie Infettive del Cotugno e coordinatore PNCAR della Campania a Fanpage.it: "Non è una epidemia, ma un cluster. La situazione è sotto controllo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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