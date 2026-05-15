Paris FC-Paris Saint Germain domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà il match tra Paris FC e Paris Saint Germain, il terzo derby parigino della stagione. La partita si svolgerà nello stadio di una delle due squadre e rappresenta l’ultimo turno del campionato. Il Paris FC, squadra neopromossa, affronta i campioni in carica del Paris Saint Germain, che puntano a chiudere la stagione con una vittoria. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate, e i pronostici sono stati diffusi dagli addetti ai lavori.
Un campionato che si chiude con il terzo derby parisien della stagione tra il neopromosso Paris FC e i campioni del Paris Saint Germain. La squadra di Koumbouaré ha scollinato quota 40 punti proprio grazie all’avvento del tecnico ex Nantes, che ha rigenerato la squadra portandola in alto con una lunga serie di risultati utili. La squadra di Luis Enrique ha messo la parola. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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