Paris FC-Paris Saint Germain domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà il match tra Paris FC e Paris Saint Germain, il terzo derby parigino della stagione. La partita si svolgerà nello stadio di una delle due squadre e rappresenta l’ultimo turno del campionato. Il Paris FC, squadra neopromossa, affronta i campioni in carica del Paris Saint Germain, che puntano a chiudere la stagione con una vittoria. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate, e i pronostici sono stati diffusi dagli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui