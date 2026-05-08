Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputa la partita tra il Paris Saint Germain, guidato dall’allenatore Luis Enrique, e lo Stade Brestois. La gara si svolge in un momento in cui il club francese ha già raggiunto la finale di Champions League, nonostante il campionato sia ancora in corso. L'incontro si svolge allo stadio di proprietà del Paris Saint Germain, con le formazioni che scendono in campo per affrontarsi in una sfida di metà stagione.

Ancora una volta il Paris Saint Germain di Luis Enrique festeggia la finale di Champions, e questo nonostante un campionato ancora da chiudere che lo vede impegnato quest’oggi in casa contro lo Stade Brestois. I parigini a Monaco di Baviera hanno trovato in apertura il gol numero 19 in stagione di Dembelé, e hanno speculato sul vantaggio sfruttando la velocità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Stade Brestois (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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