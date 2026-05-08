Domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00, si svolgerà la partita tra il Paris Saint Germain e lo Stade Brestois. La squadra parigina, guidata dall’allenatore Luis Enrique, si prepara a scendere in campo con le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker. La sfida si inserisce in un contesto di campionato ancora in corso, con il PSG che punta a concludere il torneo con una vittoria, mentre affronta un avversario che cerca punti salvezza.

Ancora una volta il Paris Saint Germain di Luis Enrique festeggia la finale di Champions, e questo nonostante un campionato ancora da chiudere che lo vede impegnato quest’oggi in casa contro lo Stade Brestois. I parigini a Monaco di Baviera hanno trovato in apertura il gol numero 19 in stagione di Dembelé, e hanno speculato sul vantaggio sfruttando la velocità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Stade Brestois (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I parigini vogliono chiudere i conti

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