Roma Alfonsi | al via entro giugno lavori per riqualificazione giardini Lucchina

È stato presentato ieri, nel corso di un’assemblea pubblica, il progetto esecutivo per la riqualificazione dei giardini di Lucchina, situati a Roma. A darne notizia è l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. Questo importante intervento è finanziato con un investimento complessivo di 2.697.408,25 euro. Attualmente, gli uffici del dipartimento Ambiente stanno completando le verifiche amministrative necessarie per confermare l’aggiudicazione dei lavori, il cui avvio è previsto entro giugno 2026 e avrà una durata di 12 mesi. All’incontro hanno partecipato, insieme ai cittadini del quartiere, l’assessora Alfonsi, il presidente del Municipio Roma XIV, Marco Della Porta, e l’assessora municipale all’Ambiente, Stefania Portaro. Impegno per la Riqualificazione Verde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

