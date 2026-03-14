Fondazione Donnaregina avviso pubblico per le selezione del direttore

È stato pubblicato un avviso pubblico di selezione per il ruolo di direttore della Fondazione Donnaregina. L’annuncio è disponibile sul portale istituzionale della Regione e sul sito ufficiale della fondazione. La procedura prevede una valutazione dei titoli e un colloquio. La selezione riguarda candidati interessati a ricoprire questa posizione all’interno dell’ente culturale.

È stato pubblicato, sul portale istituzionale della Regione e sul sito della Fondazione, l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il ruolo di Direttore della Fondazione Donnaregina.La figura professionale ricercata – per un incarico di validità triennale – è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della programmazione artistica e culturale della Fondazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha come scopo la promozione, la diffusione e la fruizione dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale. Per il conseguimento di tale scopo la Fondazione gestisce anche il Museo Madre e le opere permanenti della sua collezione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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