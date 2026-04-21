Nomina nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale | avviso pubblico

La Provincia di Brindisi ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le candidature per la nomina del nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. La selezione riguarda cittadini interessati a ricoprire questa carica, con il termine per la presentazione delle domande che è stato stabilito nel prossimo periodo. L’obiettivo è individuare una figura che possa rappresentare e tutelare i diritti delle persone coinvolte in situazioni di privazione della libertà.

BRINDISI - La Provincia di Brindisi informa che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature finalizzate alla nomina del nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.L’incarico, a titolo gratuito, avrà durata pari a quella del mandato del.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà PersonaleNasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Provincia, iniziativa promossa e fortemente... Provincia, istituito il Garante dei diritti delle persone disabiliSoddisfazione del consigliere Di Cecilia per l’approvazione in Consiglio: “Ringrazio il presidente Buonopane e i colleghi consiglieri” Il Consiglio... Contenuti e approfondimenti Garante dei detenuti di Cuneo, cambia la nomina: sarà il Consiglio comunale a eleggerloNuovo regolamento in linea con il protocollo nazionale Anci: mandato indipendente dal sindaco e istituzionalizzato il Tavolo Carcere. Cresce l’attenzione sulla situazione di Cerialdo, oltre 400 detenu ... targatocn.it Regione Toscana, Stefano Scaramelli è il nome designato a maggioranza come nuovo Garante per l'InfanziaSarà Stefano Scaramelli il nome che il Consiglio regionale della Toscana sarà chiamato a votare quale nuovo Garante per l’Infanzia e l’adolescenza. L’ex consigliere regionale, già vicepresidente dell’ ... radiosienatv.it