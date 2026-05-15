Parcheggi ad Avellino verifiche del Comune sulla gestione Telereading

Il Comune di Avellino sta effettuando controlli sulla gestione dei parcheggi pubblici affidata alla società Telereading. Le verifiche riguardano specificamente le modalità di funzionamento e il rispetto delle normative in vigore. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui risultati delle ispezioni o eventuali irregolarità riscontrate. La procedura fa parte di un’attività di monitoraggio condotta dall’amministrazione comunale per verificare la regolarità delle operazioni di gestione del servizio.

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