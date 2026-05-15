Parcheggi ad Avellino verifiche del Comune sulla gestione Telereading
Il Comune di Avellino sta effettuando controlli sulla gestione dei parcheggi pubblici affidata alla società Telereading. Le verifiche riguardano specificamente le modalità di funzionamento e il rispetto delle normative in vigore. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui risultati delle ispezioni o eventuali irregolarità riscontrate. La procedura fa parte di un’attività di monitoraggio condotta dall’amministrazione comunale per verificare la regolarità delle operazioni di gestione del servizio.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Avellino mette sotto la lente d’ingrandimento la gestione dei parcheggi in città da parte della società Telereading. Secondo quanto dichiarano da Palazzo di Città, l’ente ha avviato una serie di accertamenti e “ Dalle prime risultanze è emerso che la società ha percepito somme per Iva non dovuta per circa 200mila euro, che dovranno essere restituiti all’Ente “. E aggiungono: “Sono state inoltre rilevate criticità riguardanti le polizze a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, la cui assenza è motivo di risoluzione, nonché le modalità operative relative alla gestione degli incassi derivanti dallo scassettamento dei parcometri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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