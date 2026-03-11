Referendum sulla giustizia ad Avellino il confronto pubblico Le ragioni del Sì e del No

Venerdì 13 marzo alle 17:00 si svolgerà ad Avellino un incontro pubblico presso lo Spazio Arena in Via Santissima Trinità 93, intitolato “Le ragioni del Sì e del No”. L’evento è dedicato al referendum sulla giustizia e prevede un confronto tra diverse opinioni e argomentazioni sul tema. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire i vari aspetti della consultazione referendaria.

Venerdì 13 marzo alle ore 17:00, presso Spazio Arena in Via Santissima Trinità 93 ad Avellino, si terrà l'incontro pubblico "Le ragioni del Sì e del No", un momento di confronto e approfondimento dedicato al referendum sulla giustizia. L'iniziativa, promossa dal Comitato Giovani Garantisti per il.