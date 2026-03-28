Un rappresentante di Radici in Comune ha commentato la situazione del verde pubblico, evidenziando come la gestione attuale possa portare alla progressiva perdita di alberi di grandi dimensioni. Cita il caso delle roverelle a Pescara come esempio, sottolineando l’assenza di un metodo o di un protocollo specifico volto alla tutela delle alberature più grandi, considerate importanti per motivi storici e ambientali.

La presidente dell'associazione Radici in Comune, Simona Barba, torna a criticare la gestione del verde pubblico da parte dell'amministrazione comunale di Pescara «Il caso delle roverelle a Pescara è emblematico, perché si comprende chiaramente che la nostra Amministrazione non ha una metodologia o un protocollo che abbia come scopo quello della tutela delle grandi alberature, che dovrebbero essere le più protette per storicità, servizi ecosistemici e copertura d’ombra». A scrivere è Simona Barba, presidente dell'associazione Radici in Comune, che torna a fornire le sue valutazioni rispetto alla gestione del verde pubblico a Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Barba (Radici in Comune) sulla gestione del verde: "Ci porterà alla progressiva perdita dei nostri grandi alberi"

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