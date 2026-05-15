Papernovela compie 30 anni | il ritorno della saga di Silvia Ziche su Topolino

Topolino festeggia i 30 anni di Papernovela, la serie creata da Silvia Ziche. La rivista pubblica una nuova storia nel numero 3677 e ha annunciato l’uscita di un volume speciale che raccoglie tutte le avventure della saga. La serie, iniziata tre decenni fa, continua a essere presente nelle pagine del settimanale, mentre il volume raccoglie gli episodi più significativi e i personaggi che hanno caratterizzato questa lunga avventura editoriale. La celebrazione si accompagna anche alla presenza di contenuti esclusivi legati alla serie.

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