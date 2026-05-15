Papernovela compie 30 anni | il ritorno della saga di Silvia Ziche su Topolino

Da lopinionista.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Topolino festeggia i 30 anni di Papernovela, la serie creata da Silvia Ziche. La rivista pubblica una nuova storia nel numero 3677 e ha annunciato l’uscita di un volume speciale che raccoglie tutte le avventure della saga. La serie, iniziata tre decenni fa, continua a essere presente nelle pagine del settimanale, mentre il volume raccoglie gli episodi più significativi e i personaggi che hanno caratterizzato questa lunga avventura editoriale. La celebrazione si accompagna anche alla presenza di contenuti esclusivi legati alla serie.

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Topolino celebra i 30 anni di Papernovela con una nuova storia di Silvia Ziche sul numero 3677 e un volume speciale che raccoglie l’intera saga. Trent’anni e non sentirli. Papernovela, la saga cult firmata da Silvia Ziche, torna a brillare sulle pagine di Topolino con una nuova avventura inedita, Zio Paperone e il sequel per caso, pubblicata sul numero 3677 del settimanale. Un anniversario importante per uno dei capolavori dell’umorismo Disney italiano, che Panini Comics celebra con un doppio appuntamento: l’uscita del nuovo episodio e un volume da collezione che raccoglie l’intera epopea, arricchito da sketchbook, bozzetti e un’intervista esclusiva all’autrice. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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