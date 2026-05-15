Papernovela compie 30 anni | il ritorno della saga di Silvia Ziche su Topolino
Topolino festeggia i 30 anni di Papernovela, la serie creata da Silvia Ziche. La rivista pubblica una nuova storia nel numero 3677 e ha annunciato l’uscita di un volume speciale che raccoglie tutte le avventure della saga. La serie, iniziata tre decenni fa, continua a essere presente nelle pagine del settimanale, mentre il volume raccoglie gli episodi più significativi e i personaggi che hanno caratterizzato questa lunga avventura editoriale. La celebrazione si accompagna anche alla presenza di contenuti esclusivi legati alla serie.
Topolino celebra i 30 anni di Papernovela con una nuova storia di Silvia Ziche sul numero 3677 e un volume speciale che raccoglie l’intera saga. Trent’anni e non sentirli. Papernovela, la saga cult firmata da Silvia Ziche, torna a brillare sulle pagine di Topolino con una nuova avventura inedita, Zio Paperone e il sequel per caso, pubblicata sul numero 3677 del settimanale. Un anniversario importante per uno dei capolavori dell’umorismo Disney italiano, che Panini Comics celebra con un doppio appuntamento: l’uscita del nuovo episodio e un volume da collezione che raccoglie l’intera epopea, arricchito da sketchbook, bozzetti e un’intervista esclusiva all’autrice. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Sullo stesso argomento
Topolino – Il numero 3677 del settimanale celebra i 30 anni di “Papernovela” insieme a Silvia ZicheIl capolavoro dell’umorismo di Silvia Ziche festeggia il trentesimo anniversario! La monumentale saga scritta e disegnata dall’autrice torna sulle...
Topolino – PK compie 30 anni: una cover speciale su Topolino 3668 e il nuovo albo “Meno uno all’alba”PK celebra 30 anni! Un trentennale importante per uno dei personaggi più amati e rivoluzionari della storia Disney in Italia, che segna il suo...
Topolino, al Salone del Libro il numero 3677 di Papernovela. Celebra i 30 anni insieme a Silvia Ziche #ANSA facebook
'Papernovela' di Silvia Ziche compie 30 anni: su Topolino un nuovo sequelPapernovela di Silvia Ziche compie trent’anni e torna su Topolino 3677 con un nuovo sequel e una copertina speciale ... it.blastingnews.com
Silvia Ziche: Papernovela, Lucrezia e il (super) potere dell’ironiaNel 1996 Silvia Ziche inventò la saga Papernovela su Topolino. Oggi la festeggia con un volume speciale. E qui ci confida come’è nata ... donnamoderna.com