Topolino – PK compie 30 anni | una cover speciale su Topolino 3668 e il nuovo albo Meno uno all’alba

PK celebra 30 anni! Un trentennale importante per uno dei personaggi più amati e rivoluzionari della storia Disney in Italia, che segna il suo esordio per la prima volta il 14 marzo 1996 con PKNA – Paperinik New Adventures #0, capace di ridefinire l’immaginario supereroistico del fumetto grazie a un’identità visiva inconfondibile e a trame mature e avvincenti. Marzo dà il via a una serie di iniziative pensate per festeggiare questo traguardo. Ad aprire le celebrazioni è Topolino 3668, con una cover dedicata a PK firmata da Andrea Freccero. Il numero – disponibile a partire da mercoledì 11 marzo in edicola, fumetteria e su Panini.it... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

