Papa Leone | no alla pena di morte e no alle torture

Da tv2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’udienza con una conferenza organizzata dall’OSCE sulla lotta al narcotraffico, il Papa ha espresso chiaramente il suo dissenso verso la pena di morte e le torture. Ha affermato che queste pratiche non sono accettabili in nessun caso. Le sue parole sono state rivolte ai partecipanti, sottolineando la condanna di tali metodi. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui motivi di questa posizione.

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Le parole del Papa: no alla pena di morte e no alle torture. Così il Pontefice all’udienza alla conferenza promossa dall’Osce sulla lotta al narcotraffico. Servizio di Rita Salerno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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