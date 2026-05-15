Papa Leone | no alla pena di morte e no alle torture

Durante un’udienza con una conferenza organizzata dall’OSCE sulla lotta al narcotraffico, il Papa ha espresso chiaramente il suo dissenso verso la pena di morte e le torture. Ha affermato che queste pratiche non sono accettabili in nessun caso. Le sue parole sono state rivolte ai partecipanti, sottolineando la condanna di tali metodi. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui motivi di questa posizione.

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