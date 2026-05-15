Papa Leone | no alla pena di morte e no alle torture
Durante un’udienza con una conferenza organizzata dall’OSCE sulla lotta al narcotraffico, il Papa ha espresso chiaramente il suo dissenso verso la pena di morte e le torture. Ha affermato che queste pratiche non sono accettabili in nessun caso. Le sue parole sono state rivolte ai partecipanti, sottolineando la condanna di tali metodi. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui motivi di questa posizione.
Le parole del Papa: no alla pena di morte e no alle torture. Così il Pontefice all’udienza alla conferenza promossa dall’Osce sulla lotta al narcotraffico. Servizio di Rita Salerno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone: no alla pena di morte e no alle torture
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