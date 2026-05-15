Leone XIV all’OSCE | ‘No a torture e pena di morte serve rieducazione

Durante un incontro con l'OSCE, un rappresentante ha affermato che le pratiche di tortura e la pena di morte sono inaccettabili e ha sottolineato l'importanza di programmi di rieducazione. Ha sottolineato che tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le istituzioni competenti per favorire il reinserimento sociale, evitando di mettere a rischio la sicurezza pubblica. Sono state poste domande sulla possibilità di sostituire le punizioni tradizionali con percorsi di rieducazione e sui soggetti chiamati a collaborare in questo processo.

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? Domande chiave Come può la rieducazione sostituire la punizione senza compromettere la sicurezza?. Chi deve collaborare con le istituzioni per garantire il reinserimento sociale?. Perché i social media rendono inefficaci le attuali lle droghe?. Come possono le famiglie contrastare la banalizzazione dei rischi digitali?.? In Breve Sicurezza e diritti umani richiedono coinvolgimento attivo di società e istituzioni internazionali.. Lotta alle droghe necessita programmi multidisciplinari con cure mediche e supporto psicologico.. Educazione contro rischi digitali deve partire dalle famiglie e consolidarsi nelle scuole.. Durante l’incontro con i... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leone XIV all’OSCE: ‘No a torture e pena di morte, serve rieducazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Papa contro pena di morte e torture: “La dignità umana va rispettata sempre”ABBONATI A DAYITALIANEWS Papa Leone XIV ha ribadito con forza il valore della dignità umana, sottolineando che deve essere garantita e rispettata... Leone XIV a Napoli: "Non rassegniamoci a immagini di morte"Per il suo primo anno di pontificato Leone XIV si regala "il calore di Napoli", quello che neanche il cielo imbrociato di maggio riesce a spegnere... Papa Leone XIV: L’istruzione è la vera arma contro droga e criminalità organizzataL’istruzione rappresenta il fondamento dello sviluppo umano integrale. Così Papa Leone XIV, durante l’udienza ai partecipanti della conferenza ... ilmessaggero.it Papa Leone XIV: nessuno violi dignità degli altri | No tortura o pena di morte: diritti siano rispettatiPapa Leone XIV alla conferenza Osce in Vaticano: contro pena di morte e torture, la vera giustizia è anche misericordia e prevenzione ... ilsussidiario.net