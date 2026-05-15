Il Papa ha ribadito l'importanza di rispettare la dignità di ogni individuo nel sistema giudiziario, condannando torture e pena di morte. Dal Vaticano è stato sottolineato che prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per garantire società più sicure e stabili. Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto di attenzione ai diritti umani e alla lotta contro le attività criminali, sottolineando la necessità di un approccio che tuteli la persona e favorisca la giustizia.

Vaticano, prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili”. Così Papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell’Osce. Nell’ambito della giustizia penale, inoltre, per Leone XIV il rispetto della “dignità di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l’uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante”. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: la giustizia rispetti la dignità di ognuno. No a torture e pena di morte

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