Papa Gio Run 2026 | una corsa che unisce una comunità che cresce

Sabato 23 maggio si terrà a Bergamo la sesta edizione della Papa Gio Run, una corsa benefica che negli ultimi anni ha attirato un numero crescente di partecipanti. L’evento si svolge ogni anno in città, coinvolgendo diverse fasce di età e gruppi di persone. La manifestazione si inserisce nel calendario locale come uno degli appuntamenti più attesi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause sociali. La corsa si svolge lungo un percorso cittadino, con partenza e arrivo nel centro di Bergamo.

Bergamo. Torna sabato 23 maggio la sesta edizione della corsa benefica Papa Gio Run, che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti del territorio bergamasco. Con partenza dal Parcheggio Nord Est dell’Ospedale di Bergamo che è simbolo e cuore dell’iniziativa. La manifestazione è organizzata da Podisti Insonni ASD a sostegno dell’ Associazione Paolo Belli, realtà impegnata da oltre 30 anni nell’assistenza ai pazienti ematologici e nel supporto alla ricerca scientifica in collaborazione con il reparto di ematologia dell’ Asst Papa Giovanni XXIII. “La Papa Gio Run è diventata negli anni uno degli esempi più belli di come lo sport possa creare comunità, partecipazione e solidarietà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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6A EDIZIONE PAPA GIO RUN 2026 - PODISTI INSONNI

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