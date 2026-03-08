Una comunità che cresce grazie alle donne Verona e Veneto per l' 8 marzo

In occasione dell'8 marzo, il presidente della Regione Veneto ha rivolto un messaggio alle donne della comunità, sottolineando il ruolo importante che ricoprono. La giornata è stata celebrata con iniziative e interventi che coinvolgono diverse realtà locali, evidenziando il contributo femminile alla crescita sociale e culturale della regione. L'attenzione si è concentrata sui valori di uguaglianza e riconoscimento delle donne nella società veneta.

Dai dati economici sull’occupazione alle iniziative in provincia, il territorio riconosce il valore fondamentale della componente femminile nella società e nel lavoro In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani ha voluto rivolgere un messaggio profondo a tutte le cittadine. «Senza il coraggio, l’intelletto e la tenacia delle donne, il Veneto non sarebbe la terra che conosciamo». Nel suo intervento, Stefani ha definito le donne come la vera infrastruttura e la spina dorsale della comunità, citando il contributo fondamentale delle nonne come memoria delle radici, delle mamme... 🔗 Leggi su Veronasera.it

Suffragio universale 80 anni dopo, Meloni: “Sono qui grazie alle donne che hanno osato”. Il grazie alle giovani iraniane“Io non potrei essere dove sono se non fosse stato per tutte le donne che prima di noi non hanno avuto paura di dimostrare il loro valore.

Verona celebra le madri della Repubblica per l'8 marzo e gli 80 anni del voto alle donne: «La questione femminista al centro»Un calendario diffuso, oltre ottanta appuntamenti, più di due mesi di iniziative.

