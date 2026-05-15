Papa alla Sapienza | il rischio dell’IA e il costo del riarmo globale

Durante un evento presso l'università, un rappresentante della Chiesa ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, sottolineando i rischi legati alla sua applicazione nei conflitti armati e alla mancanza di responsabilità umana. È stato inoltre evidenziato come le spese militari crescenti riducano le risorse destinate a sanità e istruzione. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di un aumento del riarmo globale e sull’importanza di tenere sotto controllo lo sviluppo tecnologico in ambito bellico.

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