Papa alla Sapienza | il rischio dell’IA e il costo del riarmo globale

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento presso l'università, un rappresentante della Chiesa ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, sottolineando i rischi legati alla sua applicazione nei conflitti armati e alla mancanza di responsabilità umana. È stato inoltre evidenziato come le spese militari crescenti riducano le risorse destinate a sanità e istruzione. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di un aumento del riarmo globale e sull’importanza di tenere sotto controllo lo sviluppo tecnologico in ambito bellico.

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? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale eliminare la responsabilità umana nei conflitti?. Perché le spese militari sottraggono risorse vitali a sanità e istruzione?. Cosa rischia la dignità umana se ridotta a un dato statistico?. Come possono le università contrastare la propaganda e la semplificazione tecnologica?.? In Breve Spese militari sottraggono risorse essenziali a istruzione e sanità per le società.. L'automazione bellica tramite algoritmi minaccia la responsabilità individuale e il controllo etico.. Lo studio della storia del Novecento serve a contrastare narrazioni e propaganda.. La pressione sociale riduce l'individuo a dato numerico e prestazione statistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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