Papa Leone il discorso da brividi alla Sapienza | Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni

Da thesocialpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha visitato un’università romana incontrando studenti e docenti, e durante il suo discorso ha affrontato il tema delle tensioni internazionali e del ruolo della cultura e della scienza. Ha espresso chiaramente che non si può chiamare difesa un riarmo che contribuisce ad aumentare i conflitti. Le sue parole si sono concentrate sulla responsabilità della ricerca scientifica e sull’importanza di promuovere la pace in un mondo attraversato da numerosi scontri.

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Roma, il Pontefice in visita all’università tra studenti e docenti. Il messaggio al centro del suo intervento riguarda la pace, il ruolo della cultura e le responsabilità della ricerca scientifica in un mondo segnato dai conflitti. L’incontro si è svolto questa mattina alla Sapienza, dove il Papa è stato accolto dalla rettrice Antonella Polimeni e da una folta rappresentanza della comunità accademica. L’arrivo alla Sapienza e il dialogo con gli studenti. Il Papa ha aperto il suo intervento con un saluto rivolto alla comunità universitaria, sottolineando la gioia di poter incontrare studenti e docenti in un luogo simbolo della formazione e del pensiero critico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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