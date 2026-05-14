Papa Leone il discorso da brividi alla Sapienza | Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni

Il Papa ha visitato un’università romana incontrando studenti e docenti, e durante il suo discorso ha affrontato il tema delle tensioni internazionali e del ruolo della cultura e della scienza. Ha espresso chiaramente che non si può chiamare difesa un riarmo che contribuisce ad aumentare i conflitti. Le sue parole si sono concentrate sulla responsabilità della ricerca scientifica e sull’importanza di promuovere la pace in un mondo attraversato da numerosi scontri.

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