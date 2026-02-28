Scoperta officina meccanica abusiva Scattano sequestro e denuncia per un 52enne

Una officina meccanica abusiva è stata scoperta durante un'operazione congiunta sul territorio, che ha portato al sequestro dei mezzi e alla denuncia di un uomo di 52 anni. L'intervento è stato condotto per tutelare l'ambiente, la sicurezza sul lavoro e garantire il rispetto delle normative economiche. L'attività non autorizzata è stata immediatamente interrotta.

L'officina, gestita da un operaio 52enne del luogo, incensurato, si presentava a tutti gli effetti come un ambiente di lavoro pienamente operativo Operazione congiunta sul territorio a tutela dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro e dell'economia legale. I Carabinieri della Stazione di Roccasecca, affiancati dai militari del Nucleo Forestale di Pontecorvo e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Frosinone, hanno individuato e posto sotto sequestro un'attività di autoriparazione completamente abusiva. Nel corso di mirati controlli, i militari hanno accertato l'esistenza di un'attività commerciale operante in totale assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

