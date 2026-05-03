Durante un controllo in un agriturismo di contrada Coda Volpe, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto una fattoria priva di autorizzazioni. Sono stati effettuati sequestri di attrezzature e materiali, e sono state comminate sanzioni per un totale superiore a 30.000 euro. L’attività abusiva si trovava all’interno della struttura agrituristica, che è stata oggetto di intervento da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo in un agriturismo di contrada Coda Volpe. La Polizia di Stato ha individuato una fattoria completamente abusiva all’interno di un agriturismo situato in contrada “Coda Volpe”. L’intervento è stato svolto in collaborazione con i medici veterinari del Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania e rientra in una più ampia attività di controllo sul territorio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra a Cavallo della Questura di Catania, impegnata in verifiche mirate contro l’allevamento e la detenzione illegale di animali. Le segnalazioni dei cittadini e gli eventi promossi online. Le indagini sono partite da diverse segnalazioni di cittadini, che hanno portato ad accertamenti approfonditi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Coda Volpe, scoperta una fattoria abusiva dalla Polizia: sequestri e sanzioni oltre 30 mila euro

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