Coda Volpe scoperta una fattoria abusiva dalla Polizia | sequestri e sanzioni oltre 30 mila euro
Durante un controllo in un agriturismo di contrada Coda Volpe, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto una fattoria priva di autorizzazioni. Sono stati effettuati sequestri di attrezzature e materiali, e sono state comminate sanzioni per un totale superiore a 30.000 euro. L’attività abusiva si trovava all’interno della struttura agrituristica, che è stata oggetto di intervento da parte delle forze dell’ordine.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo in un agriturismo di contrada Coda Volpe. La Polizia di Stato ha individuato una fattoria completamente abusiva all’interno di un agriturismo situato in contrada “Coda Volpe”. L’intervento è stato svolto in collaborazione con i medici veterinari del Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania e rientra in una più ampia attività di controllo sul territorio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra a Cavallo della Questura di Catania, impegnata in verifiche mirate contro l’allevamento e la detenzione illegale di animali. Le segnalazioni dei cittadini e gli eventi promossi online. Le indagini sono partite da diverse segnalazioni di cittadini, che hanno portato ad accertamenti approfonditi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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