Paolisi | scritta spray su chiesa ristrutturata denuncia del Comune
Nelle prime ore di questa mattina, un messaggio scritto con spray è stato trovato sulla facciata di una chiesa recentemente ristrutturata nel centro del paese. Il Comune ha immediatamente presentato una denuncia alle forze dell'ordine, che stanno ora indagando sull’episodio. La scritta, apparsa con caratteri evidenti, include una dedica rivolta a una donna, ma non sono stati forniti dettagli sul suo nome o sulla sua identità. Le modalità con cui l’autore ha raggiunto l’edificio, considerato appena restaurato, sono ancora da chiarire.
? Domande chiave Chi è la donna citata nella dedica spray sulla chiesa?. Come ha fatto l'autore a imbrattare un edificio appena restaurato?. Perché il Comune ha deciso di presentare una denuncia formale?. Quali misure adotterà l'amministrazione per proteggere i beni pubblici?.? In Breve Scritta dedicata a Rachele su muro restaurato con fondi pubblici.. Denuncia presentata al Comune di Paolisi per atti di vandalismo.. Lavori di recupero della chiesetta conclusi dopo anni di abbandono.. Appello dell'amministrazione ai cittadini per la tutela del patrimonio locale.. A Paolisi, la parete della chiesetta del cimitero comunale è stata imbrattata con una scritta dedicata a una donna di nome Rachele. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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