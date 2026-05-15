Paolisi | scritta spray su chiesa ristrutturata denuncia del Comune

Nelle prime ore di questa mattina, un messaggio scritto con spray è stato trovato sulla facciata di una chiesa recentemente ristrutturata nel centro del paese. Il Comune ha immediatamente presentato una denuncia alle forze dell'ordine, che stanno ora indagando sull’episodio. La scritta, apparsa con caratteri evidenti, include una dedica rivolta a una donna, ma non sono stati forniti dettagli sul suo nome o sulla sua identità. Le modalità con cui l’autore ha raggiunto l’edificio, considerato appena restaurato, sono ancora da chiarire.

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