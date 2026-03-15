Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti | scritta choc contro Lotito su un muro di una chiesa

Una scritta shock è apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio nei Prati Fiscali a Roma, rivolta a Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio. La frase recita: “Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti” ed è stata dipinta sul muro della chiesa, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona.

“ Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto. coi piedi davanti “. Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma, per Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio, a cui sono affidate le indagini. “Esprimo solidarietà, anche a nome di tutta Forza Italia, al senatore Claudio Lotito per le gravi e minacciose scritte, a lui rivolte, comparse sul muro di una chiesa a Montesacro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti”: scritta choc contro Lotito su un muro di una chiesa Articoli correlati Leggi anche: Lazio, scritta shock sul muro di una chiesa: "Lotito, solo qui sei benvenuto con i piedi davanti" Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell'America's Cup. Scritta shock contro Manfredi su un muroManifestazione contro i lavori per l'America's Cup questa mattina a Bagnoli, zona occidentale di Napoli. Tutti gli aggiornamenti su Solo qui sei benvenuto coi piedi... Qui sei il benvenuto coi piedi davanti: scritta choc contro LotitoIl messaggio, vergato con spray blu, è apparso sul muro esterno di una chiesa nel quartiere di Montesacro, a Roma ... rainews.it Lazio, scritta shock sul muro di una chiesa: Lotito, solo qui sei benvenuto con i piedi davantiChiaro il riferimento a un funerale. L'edificio è quello di San Frumenzio ai Prati Fiscali, nel municipio di Montesacro ... romatoday.it