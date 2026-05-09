Paola Turci la molestia a 13 anni e la separazione da Pascale | Potevo evitare di sposarmi

Durante un'intervista a Verissimo, una cantante italiana ha raccontato di aver subito una molestia all’età di 13 anni. La stessa artista ha anche parlato di una separazione avvenuta in età adulta, commentando di aver potuto evitare di sposarsi. La cantante ha condiviso dettagli sulla propria esperienza personale, senza entrare in specifici riferimenti legali o nomi di persone coinvolte.

(Adnkronos) – Paola Turci ha rivelato ospite oggi, sabato 9 maggio, a Verissimo di essere stata vittima di una molestia quando aveva appena 13 anni. La cantante ha spiegato di aver affrontato quel trauma grazie a un lungo percorso di terapia, esperienza che le ha permesso di trasformare il dolore anche attraverso la musica e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Per me la tua musica è Poesia La tua voce è Vita Il tuo sorriso la mia Gioia Paola mia tu sei il dono più bello che la vita potesse farmi @paolaturci Preferisco te a tutto il resto Ti amo tantissimo ragazza bellissima x.com