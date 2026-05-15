Panama punta all’Ocse | il piano di Mulino per nuovi investimenti

Il governo di Panama sta lavorando a un piano per entrare nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti. Sono in corso discussioni sulle riforme tecniche da approvare con la Banca Interamericana, che potrebbero influenzare la posizione finanziaria del Paese. La questione centrale riguarda anche come l’adesione all’Ocse possa modificare la percezione internazionale di Panama come centro finanziario. Nelle prossime settimane, si attendono aggiornamenti sui passaggi necessari per completare il percorso.

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? Domande chiave Come cambierà la reputazione finanziaria di Panama con l'ingresso nell'Ocse?. Quali riforme tecniche deve approvare il governo con la Banca Interamericana?. Perché Mulino ha voluto smentire i legami con la nuova legge economica?. Quanto tempo servirà per allineare le istituzioni agli standard internazionali?.? In Breve Collaborazione tecnica avviata con la Banca Interamericana di Sviluppo per requisiti OCSE.. Ministro Felipe Chapman punta al rafforzamento istituzionale per la resilienza economica.. Obiettivo di allineamento agli standard internazionali per attrarre investimenti di lungo periodo.. Percorso di adesione previsto come processo lungo oltre il mandato di Mulino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panama punta all’Ocse: il piano di Mulino per nuovi investimenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Panama riprende i porti: Mulino annuncia un calo dei tensioni con la Cina? Punti chiave Come cambierà il potere contrattuale di Panama verso Pechino? Chi vincerà le nuove gare internazionali per i porti di Balboa? Perché... Carmignano punta sulla viabilità: nuovi collegamenti e investimentiIl Comune di Carmignano avvia in questo aprile un piano massiccio di interventi infrastrutturali e manutenzioni che coinvolge Seano, Comeana e... Il presidente Mulino conferma l'intenzione di Panama di aderire all'Ocse(ANSA) - PANAMA, 14 MAG - Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha confermato l'intenzione del Paese di entrare nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Il capo di ... corrieredellosport.it Panama, Mulino conferma l'intenzione di aderire all'Ocse: 'Processo lungo'Il presidente Mulino conferma l'avvio del lungo processo di adesione di Panama all'Ocse, un percorso per le generazioni future ... it.blastingnews.com