"Chi ama non dimentica", scrisse sulla propria maglietta Roberto Sosa, in arte El Pampa, il giorno in cui andò a sedersi su una delle traverse dell’allora San Paolo per festeggiare la promozione in B. Sosa adora Napoli e l’ha scelta per viverci, guardandola come farebbe un innamorato che ragiona con il cuore e non esclude che lo faccia anche il cervello. La Champions è opzionata, mancano sfumature, e per guardare lontano, un Gigante aiuta: lui vede oltre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - El Pampa Sosa: "Per il Napoli annata disgraziata. Come si riparte? Intanto, c'è da capire Conte... "

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