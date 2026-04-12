Torna il Festival della salute mentale Asl e Università di Siena insieme

Il Festival della salute mentale torna quest’anno, coinvolgendo l’Asl e l’Università di Siena. Nel programma ci sono incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni e conferenze. L’evento si propone di sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé stessi, delle persone intorno e dei luoghi in cui si vive. La manifestazione si svolge in diverse location e propone molte iniziative aperte al pubblico.

Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare quanto è importante prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo. È questa la proposta della terza edizione del Festival della salute mentale, in programma dal 15 al 22 aprile tra Arezzo, il Valdarno e il Casentino, organizzata da Università di Siena e Usl Toscana sud est. Tra i partner, oltre a Comune di Arezzo e Conferenza dei sindaci del Valdarno, si aggiungono l’Unione dei Comuni montani del Casentino, i comuni di Bibbiena e Subbiano e l’Ufficio scolastico regionale. Tra gli appuntamenti da non...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Festival della salute mentale. Asl e Università di Siena insieme Torna il Festival della salute mentale, l'edizione 2026Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante... Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamoArezzo, 8 aprile 2026 – Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare...