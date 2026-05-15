Palloncini biancazzurri e la canzone Gente di Mare per il toccante addio al tifoso Alexander Di Girolamo VIDEO

Un toccante addio quello ad Alexander Di Girolamo, grande tifoso del Pescara e appassionato di sport, scomparso a 43 anni dopo la difficile lotta con la malattia. Nella chiesa San Nunzio Sulprizio di via Volta, tante le persone che si sono strette attorno alla moglie Francesca le figlie di 17 e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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