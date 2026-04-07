La canzone ritrovata il toccante omaggio del Cro dalle note e dalle parole di tre ragazzi scomparsi per un tumore

L’Area Giovani del Cro di Aviano ha ritrovato una canzone e l’ha dedicata in musica a tre giovani che sono deceduti a causa di un tumore. La composizione è stata realizzata da tre ragazzi e rappresenta un tributo ai loro ricordi. La musica e le parole sono state condivise pubblicamente come testimonianza di un messaggio di memoria e solidarietà.

L’Area Giovani del Cro di Aviano ha voluto dedicare un toccante omaggio in musica a Gaetano, Ludovica e Martina, tre giovani scomparsi a causa di un tumore. "La canzone ritrovata" è il nome del progetto musicale e umano di grande valore simbolico che è nato unendo le note di Gaetano Cuccurullo, le parole di Ludovica Visentin e quelle di Martina Tavormina, tre ragazzi scomparsi a causa di una neoplasia seguiti, in passato, dall’Area Giovani del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. «Un tumore può rubare il futuro, spezzare le forze, lasciare silenzi enormi. Ma non può spegnere una voce che ha ancora qualcosa da dire», si legge sulla pagina del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it La versione 3.0 del celebre film del 2006 è scandita ancora una volta dalle note di uno dei brani più celebri del cantautore romano. Cosa c'è da sapereC’era anche Antonello Venditti all’anteprima romana di Notte prima degli esami 3. Quando Bossi era Donato: note (stonate) del Senatùr dalle balere a SanremoCon Umberto Bossi muore uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi 40 anni.