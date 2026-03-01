Una piazza affollata si raccoglie per l'addio ad Annalisa, con molte persone presenti e un’atmosfera di grande commozione. Dopo un momento di silenzio, si ascoltano le note di Vasco Rossi che riempiono l’aria, mentre decine di palloncini con la sua immagine vengono lasciati andare verso il cielo. La cerimonia si conclude con un senso di partecipazione condivisa.

Una piazza gremita, un silenzio carico di emozione, poi le note di Vasco Rossi che si alzano nell’aria mentre decine di palloncini con la sua foto volano verso il cielo. San Pietro in Vincoli si ferma per l’ultimo saluto ad Annalisa Soldati, 45 anni, morta dopo il tragico incidente stradale avvenuto lunedì scorso in via Dismano, a Ponte Nuovo di Ravenna. Almeno un migliaio le persone presenti ieri mattina in piazza Foro Boario: c’è tutto il paese, amici, colleghi, tanti giovani e moltissimi bambini delle associazioni, amici e conoscenti dei suoi figli di 11 e 13 anni. In prima fila i ragazzi della San Pietro in Vincoli Calcio, stretti nel loro dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un paese in lutto. Palloncini al cielo e le note di Vasco per l'addio ad Annalisa

