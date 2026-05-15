La nazionale italiana di pallamano si prepara a sfidare la Svizzera nella corsa ai Mondiali del 2027. Secondo gli addetti ai lavori, il divario con la squadra avversaria può essere colmato con un impegno costante e una buona organizzazione delle partite. Per ottenere il passaggio del turno, sarà necessario mantenere un alto livello di intensità e dimostrare personalità in campo. La partita rappresenta un'opportunità concreta per l’Italia di avvicinarsi all’obiettivo, senza bisogno di eventi straordinari, ma con una strategia ben definita.

Non serve un miracolo: ci vuole una partita organizzata e continua, fatta di intensità e di carattere. La Nazionale italiana di pallamano sta preparando in queste ore la gara di ritorno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027, in un testa a testa contro la Svizzera che domenica prossima a Faenza (ore 18.00) vedrà una delle due uscire dal Pala Cattagni con il biglietto per il torneo iridato. Al termine del match d’andata perso 32-29 a Zurigo, una misura stretta e ribaltabile nel divario, il dt Bob Hanning si è detto fiducioso potendo contare anche sul fattore campo e su una gara che se analizzata ha fotografato comunque una formazione azzurra competitiva, al netto del ko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Italia, il gap è recuperabile. La Svizzera si può battere per prendersi i Mondiali 2027

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