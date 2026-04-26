Balneari a Fiumicino via libera alle concessioni | l’Amministrazione chiude i sospesi

A Fiumicino, la gestione delle concessioni balneari riceve un nuovo impulso, con l’amministrazione che ha deciso di riattivare le concessioni sospese. Dopo mesi di incertezza, le autorizzazioni vengono ora ufficialmente ripristinate, segnando un punto di svolta per le attività lungo il litorale. La decisione riguarda le concessioni che erano state temporaneamente sospese e che ora potranno riprendere la loro attività.

Fiumicino, 26 aprile 2026 – La gestione del litorale di Fiumicino si avvia verso una svolta decisiva. La Giunta comunale ha approvato un importante atto di indirizzo volto a riattivare e concludere le procedure per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Si tratta di un provvedimento atteso da anni, necessario per rimettere in moto una macchina burocratica che si era arrestata, lasciando decine di operatori in un limbo normativo. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di fare chiarezza in un comparto che rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento per tutte le imprese balneari del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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