Nasce il podcast per raccontare le vicende delle botteghe storiche di Verona

Da veronasera.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato lanciato un nuovo podcast dedicato alle botteghe storiche di Verona, con l’obiettivo di far conoscere le storie e le peculiarità di questi negozi. Il programma intende offrire agli ascoltatori un viaggio dettagliato, permettendo di scoprire i dettagli meno noti e di approfondire la storia di queste attività radicate nel cuore della città.

Descrivere Verona partendo dalle sue attività, dai volti e dalle storie che vivono dietro banconi e vetrine: è lo scopo “Ciacole e Botteghe” Raccontare, far scoprire e riscoprire. Conoscere da vicino, entrare nel profondo, abbandonando la superficie. Raccontare la città, il lavoro, i volti e le famiglie che stanno dietro a un bancone o a una vetrina. Nasce così “Ciacole e Botteghe”, il podcast che racconta Verona attraverso le sue botteghe storiche e le realtà contemporanee che custodiscono memoria, passione e visione. Un progetto che attraversa le strade della città per restituirne l’anima più autentica, intrecciando passato e presente in un dialogo vivo e coinvolgente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Da oltre 50 anni un punto di riferimento per il commercio, la boutique entra nell'albo delle Botteghe storicheLunedì 16 febbraio è stata consegnata a Gemma74 l'attestazione che sancisce l'ingresso nell'albo delle botteghe storiche del Comune di San Giovanni...

