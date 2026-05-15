Palermo finisce male dopo 50 giorni | muore la donna investita dal tir

A Palermo, una donna è deceduta dopo essere stata investita da un tir a 50 giorni dall’incidente. L’incidente è avvenuto in una zona trafficata della città, dove un semaforo non funzionante potrebbe aver influito sull’accaduto. La polizia sta indagando per chiarire le responsabilità e verificare se il malfunzionamento del semaforo abbia contribuito alla tragedia. Il conducente del camion rischia ora possibili responsabilità penali, che saranno definite a seguito delle verifiche sulle circostanze dell’incidente.

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