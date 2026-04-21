Donna travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo | muore dopo ore in ospedale

Una donna di 46 anni è deceduta dopo essere stata investita e trascinata per alcuni metri da un tir a Palermo. L’incidente è avvenuto in strada e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta alcune ore dopo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dello scontro.

Una donna di 46 è morta dopo essere stata travolta e trascinata per diversi metri da un tir a Palermo: la vittima è Ornella Manzella.🔗 Leggi su Fanpage.it

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