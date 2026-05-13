Investita da un tir e trascinata per metri in via Pitrè donna ricoverata da due mesi muore in ospedale

Una donna investita da un tir e trascinata per diversi metri in via Pitrè è deceduta dopo essere rimasta in ospedale per oltre due mesi. L’incidente si era verificato circa tre settimane fa, portando all’immediato ricovero della vittima. Dopo un lungo periodo di cure, il suo cuore ha cessato di funzionare, ponendo fine alla sua vita.

A più di tre settimane da quel tragico incidente in via Pitrè e dal ricovero, il suo cuore ha smesso di battere. È morta questa mattina Maria D’Amico, 42 anni, investita da un tir lo scorso 21 marzo, mentre attraversava la strada. Alla guida del mezzo pesante un autotrasportare di 49 anni (A. S.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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