Claude Monet&Gli Impressionisti – The Immersive Experience alla Chiesa di San Giuseppe al Duomo

Dal 16 gennaio al 29 marzo 2026, la chiesa di San Giuseppe al Duomo a Catania ospita la mostra

Dal 16 gennaio al 29 marzo 2026, Catania accoglie Claude Monet & Gli Impressionisti – The Immersive Experience, mostra allestita nella Chiesa di San Giuseppe al Duomo, in via Vittorio Emanuele II. L'esposizione propone un percorso immersivo che utilizza immagini in movimento, luce e suono per rileggere l'Impressionismo attraverso un linguaggio contemporaneo, trasformando lo spazio monumentale in ambiente narrativo e sensoriale. Il cuore dell'esperienza è dedicato a Claude Monet, figura centrale dell'Impressionismo.

Da Monet a Renoir, “Tesori impressionisti” in mostra al Palazzo Reale di PalermoPALERMO (ITALPRESS) – Sono trascorsi più di 150 anni dall’aprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dell’arte accademico decisero di...

A Circolo La Pace di San Giusto l'evento "Ricordando Claude Monet a 100 anni dalla scomparsa"A 100 anni dalla scomparsa ricordiamo Claude Monet una serata tra arte, poesia e musica per entrare nella luce dell’impressionismo.

Un maestro siciliano tra Monet e Delacroix: la luce di Lojacono dialoga con gli impressionistiA un mese esatto dall’apertura al pubblico, la mostra Tesori impressionisti. Monet e la Normandia, allestita nelle Sale Duca di Montalto del Palazzo Reale di Palermo e visitabile fino al 28 settembr ... blogsicilia.it

Monet, gli Impressionisti & l'AI in mostra a RomaL’inno impressionista all’estate di Claude Monet, continua a passeggiare nella distesa di papaveri scarlatti più nota e amata, con tutta l’energia infusa dal colore, alle sfumature più fugaci e tenaci ... elle.com

Passò un colpo di spugna senza lacrime sul suo ricordo, lo cancellò del tutto, e nello spazio che occupava nella sua memoria lasciò che fiorisse un prato di papaveri. Gabriel García Márquez da " L’amore ai tempi del colera" #buongiornoinarte Claude Monet: x.com

[ NUOVO ANNUNCIO E BIGLIETTI GIÀ IN VENDITA] MONET. UNA VITA A COLORI Il nuovo emozionante spettacolo, di e con Marco Goldin, dedicato alla vita e ai capolavori di Claude Monet, tra parole, musica del compositore pianista Remo Anzovino e st - facebook.com facebook