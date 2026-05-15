Pagelle Juve Atalanta Primavera | Elimoghale-Corigliano disegnano il futuro Padoin partita perfetta VOTI

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202627, la Juve ha affrontato l’Atalanta in un match che ha visto protagonisti alcuni giovani talenti. Al termine dell’incontro sono stati assegnati i voti ai giocatori, con particolare attenzione alle prestazioni di Elimoghale e Corigliano, che hanno contribuito a delineare il futuro del team. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra di casa, grazie anche alla prestazione impeccabile di Padoin.

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di Marco Baridon Pagelle Juve Atalanta Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202627. (inviato al JTC di Vinovo) – Pagelle Juve Atalanta Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202627 Nava 6.5 – Abbassa la saracinesca ad inizio partita, quando l’Atalanta si fa vedere con pericolosità dalle sue parti con Percassi. Sicuro quando viene chiamato in causa, osserva poi da spettatore la restante parte del match. Dal 59? Bruno 6 – Nessun pericolo dalle sue parti nell’ultima mezz’ora. Borasio 6.5 – Muscoli e quantità da braccetto difensivo, ma anche gamba e spinta quando si sgancia in avanti e supporta la manovra offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Atalanta Primavera: Elimoghale-Corigliano disegnano il futuro. Padoin, partita perfetta VOTI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pagelle Juve Fiorentina Primavera: Durmisi fa 10, Elimoghale entra bene, difesa statica VOTIdi Redazione JuventusNews24Pagelle Juve Fiorentina Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata di campionato... Pagelle Cesena Juve Primavera: Radu da urlo, Corigliano entra e graffia – VOTIMeret Juve l’ultimissima idea per la porta del futuro: ma per la Vecchia Signora sarebbe un affare? Cosa dicono i numeri Arthur Juventus, ci risiamo:... I voti della Juve Primavera nella finale di Coppa Italia Non basta una grande prestazione collettiva per evitare la beffa Le pagelle complete nel primo commento x.com Pagelle Juve Atalanta Primavera: Elimoghale-Corigliano disegnano il futuro. Padoin, partita perfetta VOTIPagelle Juve Atalanta Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di campionato 2026/27 ... juventusnews24.com Juve Atalanta Primavera 3-0 LIVE: Elimoghale cala il tris, che azione dei bianconeri!Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com