Pagelle Juve Fiorentina Primavera | Durmisi fa 10 Elimoghale entra bene difesa statica VOTI

Nella partita tra Juventus e Fiorentina Primavera, valida per la 34ª giornata del campionato 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Durmisi ha ricevuto il massimo punteggio di 10, mentre Elimoghale è stato valutato positivamente per il suo ingresso in campo. La difesa della Juventus è risultata statica nel corso dell'incontro, secondo i giudizi dei vari osservatori.

Pagelle Juve Fiorentina Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. Pagelle Juve Fiorentina Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526 Radu 6 – Non ha grosse responsabilità sui gol, il primo lo prende da lontano ma è un tiro deviato Gielen 5.5 – Un po’ statico, come i compagni di reparto Rizzo 6 – Sufficiente per il salvataggio su Jallow Montero 5.5 – Un po’ distratto Bamballi 5.5 – Parte bene ma poi cala vistosamente. Dal 80? Borasio SV Vallana 6 – Alterno in efficacia e qualità delle giocate ma sta a galla. Dal 89? Lopez SV Makiobo 6 – Combatte in mezzo Leone 5 – Solo una sgroppata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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