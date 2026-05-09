Pagelle Giro d’Italia 2026 | Pellizzari fa il pieno di fiducia Vingegaard lancia un chiaro segnale

Il Giro d’Italia 2026 si è aperto con la seconda tappa, conclusasi sabato 9 maggio, in cui Guillermo Thomas Silva ha ottenuto un punteggio di 10, dimostrando di essere un concorrente da tenere d’occhio. Nelle pagelle della corsa, Pellizzari si distingue per aver raccolto il massimo dei voti, mentre Vingegaard ha lanciato un segnale forte alle sue avversarie. La gara prosegue con protagonisti che si fanno notare per le loro performance.

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PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Sabato 9 maggio, seconda tappa Guillermo Thomas Silva, 10: non è un carneade. Quest’anno aveva già vinto la classifica generale al Tour of Hainan, con tanto di due successi parziali. Inoltre arrivò secondo al GP Industria&Artigianato del 2024 alle spalle dello svizzero Marc Hirschi, ma davanti a Diego Ulissi. Oggi è arrivata la consacrazione. Alzare le braccia al cielo in una tappa del genere, dove i big di classifica si sono mossi in prima persona, significa possedere qualità non indifferenti di resistenza, nonché uno spunto veloce di qualità assoluta. Anche l’Uruguay fa capolino dunque nel panorama di un ciclismo sempre più globalizzato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Pellizzari fa il pieno di fiducia, Vingegaard lancia un chiaro segnale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Silva fa impazzire l’Uruguay! Vingegaard e Pellizzari danno spettacoloSi conclude con lo sprint vincente di Guillermo Thomas Silva la seconda tappa del Giro D’Italia 2026. Chi sono i favoriti del Giro d'Italia 2026: Vingegaard contro tutti. Pellizzari fa sognare l'ItaliaRoma, 8 maggio 2026 - Ritorno al passato e per la precisione all'edizione del 2024, quella in cui alle spalle del favorito assoluto Tadej Pogacar... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giro d'Italia, le pagelle della 1ª tappa: Magnier e Stuyven da 9. Milan butta via la volata: 4,5; Pagelle Giro d’Italia 2026: show di Magnier che si prende la maglia rosa. Da Milan ci si aspettava di più; Pagelle Giro di Romandia 2026: Poga?ar domina pur senza strafare, Lipowitz unico suo rivale - Bene i giovani Nordhagen, Tuckwell e Philipsen, Rogli? enigmatico; Giro d’Italia, le pagelle: il treno di Milan è da rivedere, sospeso il giudizio sulla Bulgaria. Pagelle Giro d’Italia 2026: Pellizzari fa il pieno di fiducia, Vingegaard lancia un chiaro segnalePAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Sabato 9 maggio, seconda tappa Guillermo Thomas Silva, 10: non è un carneade. Quest'anno aveva già vinto la classifica generale ... oasport.it Pagelle Giro d’Italia 2026: show di Magnier che si prende la maglia rosa. Da Milan ci si aspettava di piùPAGELLE PRIMA TAPPA GIRO D'ITALIA 2026 Paul Magnier, voto 10: 22 anni, 27 vittorie in carriera, la più bella arriva oggi. In Bulgaria a Burgas il ... oasport.it Bellissima volata di Magnier Molto bene pure i primi tre reduci di guerra ( Blikra, Groenewegen, Groves) Pagelle al volo Magnier 10 Andresen 7.5 Milan 3 come le volate che vincerà da qui alla fine Uno X 6.5 secondo me il lavoro era buono #Giro109 x.com