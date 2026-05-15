A Padova è stato catturato un narcotrafficante che da mesi si trovava in centro senza essere rintracciato. La polizia ha effettuato l’arresto dopo lunghe indagini e operazioni di sorveglianza. Restano da chiarire le modalità con cui l’uomo è riuscito a nascondersi nel cuore della città, così come chi gestiva le rotte internazionali di cocaina e hashish coinvolte nel traffico. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla rete di distribuzione della droga.

? Domande chiave Come ha fatto a nascondersi per mesi nel cuore di Padova?. Chi gestiva le rotte internazionali di cocaina e hashish coinvolte?. Perché la Procura di Arezzo aveva emesso il mandato lo scorso ottobre?. Quali falle nel controllo territoriale hanno permesso questa lunga latitanza?.? In Breve Condanna definitiva di due anni e 10 mesi emessa dalla Procura di Arezzo.. Latitanza iniziata il 9 ottobre dopo i traffici di cocaina e hashish del 2012-2014.. Identificazione avvenuta tramite banca dati interforze durante controllo in Piazza dei Signori.. Trasferimento del ricercato presso il carcere Due Palazzi dopo fotosegnalamento in Questura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, catturato il narcotrafficante latitante da mesi in centro

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