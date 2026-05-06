Un uomo di 45 anni, coinvolto in un traffico di droga a Venezia, è stato arrestato a Tirana su richiesta delle autorità italiane. La sua latitanza era iniziata nel 2022 e, fino a oggi, era riuscito a evitare l’arresto. L’identificazione e l’arresto sono stati eseguiti dalle forze di polizia locali, che hanno collaborato con le autorità italiane per mettere fine alla sua fuga.

Un narcotrafficante albanese di 45 anni, ricercato a livello internazionale e latitante dal 2022, è stato arrestato a Tirana grazie alla collaborazione tra le Autorità di polizia albanesi e la Polizia di Stato italiana. L’uomo, condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga, era considerato il vertice operativo di una vasta organizzazione criminale attiva a Venezia e responsabile dell’importazione e distribuzione di cocaina nell’area lagunare. Il profilo del latitante e la condanna definitiva Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Tirana, dove le Autorità di polizia albanesi hanno agito su input degli organi investigativi italiani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Narcotrafficante latitante dal 2022 che gestiva il giro di droga a Venezia arrestato, dove è stato catturato

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