Un uomo ricercato da tempo per diversi episodi di violenza è stato recentemente catturato all’interno di un garage nella zona dell’Arcella. La sua fuga durata anni si è conclusa grazie a un’operazione delle forze dell’ordine, che lo hanno individuato e arrestato. La sua condanna definitiva deriva da una serie di accoltellamenti che hanno provocato ferite gravi e richiesto interventi medici.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a nascondersi per anni nel cuore dell'Arcella?. Quali violenti episodi di sangue hanno scatenato la sua condanna definitiva?. Cosa rivela il suo lungo passato nello spaccio di eroina locale?. Come influirà la sua cattura sulla sicurezza del quartiere?.? In Breve Latitante arrestato nel quartiere Arcella dopo condanna per accoltellamenti nel 2019 e 2021.. Soggetto arrestato per spaccio di eroina nel 2006, 2009, 2010 e 250 grammi nel 2014.. Aggressione del 2021 causò deformazione permanente al volto di un giovane di 18 anni.. Condanna definitiva di 6 anni e 5 mesi emessa dalla Corte d'Appello di Venezia.. La Squadra Mobile di Padova ha rintracciato un latitante tunisino di 45 anni nel tardo pomeriggio del 30 aprile, chiudendo la fuga del ricercato all’interno di un garage nel quartiere Arcella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, catturato in un garage il latitante per gli accoltellamenti

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