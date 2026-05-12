Blitz antidroga nei boschi vicino alle case | arrestato spacciatore con cocaina eroina e hashish

Un blitz delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un uomo nei boschi vicini a zone residenziali. Durante l'intervento sono stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di cocaina, eroina e hashish. Le autorità hanno individuato un punto di ritrovo nascosto tra gli alberi, utilizzato come base per le attività di spaccio. L'operazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo coinvolto.

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