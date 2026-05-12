Blitz antidroga nei boschi vicino alle case | arrestato spacciatore con cocaina eroina e hashish

Da quicomo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blitz delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un uomo nei boschi vicini a zone residenziali. Durante l'intervento sono stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di cocaina, eroina e hashish. Le autorità hanno individuato un punto di ritrovo nascosto tra gli alberi, utilizzato come base per le attività di spaccio. L'operazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo coinvolto.

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Si muovevano nei boschi a ridosso delle abitazioni, usando sentieri nascosti e piazzole isolate come base per lo spaccio. Ma l’11 aprile 2026 il blitz dei carabinieri è scattato all’improvviso.I militari della stazione di Turate, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio.🔗 Leggi su Quicomo.it

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