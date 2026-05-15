Dopo la partita vinta 3-0 contro l’Atalanta, l’allenatore della Juve Primavera ha commentato la conclusione della stagione. Ha espresso soddisfazione per il risultato e il modo in cui la squadra ha concluso il campionato, ma ha anche manifestato rammarico per non aver raggiunto i playoff. Ha aggiunto di essere disponibile per eventuali incontri con la società riguardo al suo futuro. La sua dichiarazione è arrivata nel corso di un messaggio diretto ai media, senza ulteriori dettagli sul suo eventuale ruolo.

di Marco Baridon Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 contro l’Atalanta che ha sancito la fine della stagione. (inviato al JTC di Vinovo) – Simone Padoin ha parlato dopo Juve Atalanta Primavera 3-0, che ha chiuso la stagione dei bianconeri. COSA LO HA RESO PIU’ ORGOGLIOSO OGGI – «Mi ha reso orgoglioso che abbiamo giocato una partita seria, come sabato scorso a Cesena. Dopo il pareggio con il Frosinone che ha sancito il fatto che non saremmo andati ai playoff, avevo paura ci fosse un po’ di contraccolpo psicologico e che si rischiava di dire che queste ultime due partite non contassero più niente. Ho mantenuto alte le motivazioni e i ragazzi sono stati bravissimi ad assecondarmi, perché quando vesti questa maglia non ci sono partite che non valgono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padoin: «Felicità per come abbiamo finito, rammarico per non essere entrati nei playoff. Mio futuro? Ci vedremo con la società, io sono a disposizione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il presidente fa il punto: "abbiamo trovato gli equilibri giusti. la fine del mio mandato? Può essere, pensiamo ad avellino». Tedeschi: "La Effe è dei tifosi, ai playoff con fiducia»

Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente…»Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Sarri svela: «Io per il mio futuro sono...

Felicità, uno stato d’animo fondamentale (anche per la salute)Secondo la teoria dello psicologo statunitense Paul Ekman, le emozioni primarie sono sei: gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa. Emozioni innate, riconosciute in tutte le culture e che ... corriere.it

La felicità come cura: allontana malattie cardiovascolari o diabeteCome un esame del sangue di ruotine. Perché i livelli del benessere emotivo, al pari del risultato di un emocromo o di una glicemia, permettono di capire come stiamo. Non è, dunque, ozioso che il ... ilmessaggero.it