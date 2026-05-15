Padoin | Felicità per come abbiamo finito rammarico per non essere entrati nei playoff Mio futuro? Ci vedremo con la società io sono a disposizione

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita vinta 3-0 contro l’Atalanta, l’allenatore della Juve Primavera ha commentato la conclusione della stagione. Ha espresso soddisfazione per il risultato e il modo in cui la squadra ha concluso il campionato, ma ha anche manifestato rammarico per non aver raggiunto i playoff. Ha aggiunto di essere disponibile per eventuali incontri con la società riguardo al suo futuro. La sua dichiarazione è arrivata nel corso di un messaggio diretto ai media, senza ulteriori dettagli sul suo eventuale ruolo.

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di Marco Baridon Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 contro l’Atalanta che ha sancito la fine della stagione. (inviato al JTC di Vinovo) – Simone Padoin ha parlato dopo Juve Atalanta Primavera 3-0, che ha chiuso la stagione dei bianconeri. COSA LO HA RESO PIU’ ORGOGLIOSO OGGI – «Mi ha reso orgoglioso che abbiamo giocato una partita seria, come sabato scorso a Cesena. Dopo il pareggio con il Frosinone che ha sancito il fatto che non saremmo andati ai playoff, avevo paura ci fosse un po’ di contraccolpo psicologico e che si rischiava di dire che queste ultime due partite non contassero più niente. Ho mantenuto alte le motivazioni e i ragazzi sono stati bravissimi ad assecondarmi, perché quando vesti questa maglia non ci sono partite che non valgono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Padoin: «Felicità per come abbiamo finito, rammarico per non essere entrati nei playoff. Mio futuro? Ci vedremo con la società, io sono a disposizione»
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