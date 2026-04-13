Dopo la partita tra Fiorentina e Lazio, l’allenatore biancoceleste ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando l’incontro disputato al Franchi. Ha anche affrontato il tema del suo futuro, affermando di essere poco preoccupato e di attendere notizie sui programmi della società. In merito alla squadra, non ha fornito dettagli sui piani futuri, limitandosi a sottolineare l’assenza di comunicazioni ufficiali.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens! Zaccagni e Dia fuori giri – I VOTI Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente…»

Insigne svela: «Sono stato vicino al ritorno a Napoli. Lazio? Ho parlato con Sarri ma alla fine non si è fatto niente. Sulla Nazionale…»Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano...

Leggi anche: Lazio, Sarri chiarissimo: “Sul mercato mi sono tirato fuori, non si dica che un giocatore l’ho voluto io”

Sarri: L'Europa è un miraggio ! Conferenza stampa post Lazio-Como 0-3

Argomenti più discussi: Sarri può lasciare la Lazio? Occhio alla Fiorentina e Lotito valuta già 2 profili; Fiorentina Lazio, Zaccagni titolare a sorpresa: Sarri svela le sue condizioni; Sarri: Io per il mio futuro sono poco preoccupato ma...; Fiorentina, quando torna Kean dall’infortunio: Paratici lancia l’allarme!.

RAI - Roberto #Mancini vuole il Napoli, è convinto di fare grandi cose in Serie A e in Champions League Roberto Mancini come possibile sostituto di Antonio Conte al Napoli Ciro Venerato svela la grande voglia dell'ex CT dell'Italia di allenare la compagin - facebook.com facebook

#Lazio, parla #Tavares Ecco cosa ha detto su #Sarri x.com