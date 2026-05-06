Il presidente della squadra ha dichiarato di aver raggiunto gli equilibri desiderati e ha accennato alla possibile fine del suo mandato, menzionando anche la città di Avellino. Si è parlato poi della tifoseria, con Tedeschi che ha sottolineato come la società appartenga principalmente ai sostenitori. La squadra si prepara ai playoff con fiducia, e Tedeschi si è detto soddisfatto dell’andamento della stagione.

"La Fortitudo è dei soci, ma è soprattutto dei tifosi". Soddisfatto della stagione, pronto a dare battaglia nei playoff, il presidente Stefano Tedeschi fa il punto durante Basket City su Trc. "Siamo arrivati nella condizione giusta – sottolinea –. A dicembre non avrei mai pensato di arrivare terzo con gli infortuni che da due anni, dalla finale con Trapani, ci hanno colpito". Fortitudo che pensa ai playoff. "Il clima lo fanno capire i tifosi. La squadra si sta preparando. La voglia di far bene è evidente. Abbiamo trovato i giusti equilibri con Caja e i giocatori. Fantinelli ha problemi alla schiena, ma quel che vedo mi rende ottimista". Una società che ha fatto sforzi importanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il presidente fa il punto: "abbiamo trovato gli equilibri giusti. la fine del mio mandato? Può essere, pensiamo ad avellino». Tedeschi: "La Effe è dei tifosi, ai playoff con fiducia»

A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook

Notizie correlate

Il diesse rossoblu Moroni: "Sono felice che molti tifosi abbiano superato le perplessità iniziali sul suo ritorno». "Con mister Clementi abbiamo cambiato rotta». Ora la Vigor guarda con fiducia anche ai playoffLa sosta è preziosa per recuperare un po’ di energie, ma è utile anche per iniziare a programmare il futuro.

"Non abbiamo limiti, pensiamo ai playoff"La sosta imposta dalla Viareggio Cup, in programma la prossima settimana, permetterà alla Vigor di ricaricare le batterie e prepararsi al meglio al...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Grazia del presidente della Repubblica, come funziona e in quali casi può essere revocata; Cos'è la grazia, chi la istruisce e le responsabilità di toghe e ministero; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Caso Minetti, la grazia può essere revocata? Ecco in quali casi.

Caso Minetti, come funziona la grazia: atto del presidente, il Guardasigilli fa l'istruttoria e ne è responsabileLa grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal presidente della Repubblica. Il comma 11 dell'art 87 della Costituzione prevede infatti che il capo della Stato può concedere la grazia e comm ... ansa.it

Board of Trump. Il Consiglio che fa del presidente un ayatollahLo statuto del Consiglio della pace (Board of Peace) proposto da Donald Trump è un testo assurdo colorato di incoerenza. Non sorprende che – quasi – tutti i leader europei lo abbiano criticato in ... huffingtonpost.it

«Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi». Lo ha detto Ni - facebook.com facebook

Esselunga in via Mariti, Spc: “Vuole ricostruire”. L’assessora: “Ora non può” x.com